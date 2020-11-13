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    سياسة


    رئيس اتحاد عموم اسرائيل لليهود الجبليين قوقازيي الأصل يهنئ الرئيس علييف

    ١٣.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٢٥‎]

    باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

    بعث رئيس اتحاد عموم إسرائيل لليهود الجبليين قوقازيي الأصل المدير العام للوبي البرلماني لليهود الجبليين بافير يليزاروف ببرقية تهنئة الى الرئيس إلهام علييف.

    أفادت أذرتاج أن برقية التهنئة جاء فيه ما يلي:

    " الى فخامة رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف،

    السيد الرئيس المحترم،

    أنقل باسم اتحاد عموم إسرائيل لليهود الجبليين نقلا شخصيا اليك والى جميع شعب أذربيجان تهانينا المخلصة بمناسبة يوم الانتصار العظيم للشعب الأذربيجاني وجميع ابناء الجلدة الاذربيجانيين والمواطنين.

    وقد ظفرت العدالة التاريخية وامتلك الشعب الأذربيجاني أراضيه التاريخية.

    كان اليهود الجبليون والشعب الأذربيجاني اخوة في مختلف الحقب في السراء كان ام في الضراء فنحن مسرورون جدا بانجازات أذربيجان.

    مع فائق الاحترام والتقدير وأطيب التهاني،

    بافيل يليزاروف

    رئيس اتحاد عموم إسرائيل لليهود الجبليين قوقازيي الأصل،

    المدير العام للوبي البرلماني لليهود الجبليين."

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