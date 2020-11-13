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    عرض تقرير حول استخدام الاسلحة المحظورة ضد أهالي أذربيجان المسالمين
    مركز المفوض القانوني يستعد لمساعدة المسالمين المتضررين لرفع دعاوى لدى محكمة العدل الدولية

    ١٣.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٩]

    باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

    عرض مركز المفوض القانوني مع الرابطة الأذربيجانية لاتحاد النساء الإعلاميات تقريرا "حول استخدام الاسلحة المحظورة ضد أهالي أذربيجان المسالمين" من قبل قوات أرمينيا.

    أفادت أذرتاج عن صمد وكيلوف رئيس المركز قوله في حفل العرض إن هذا التقرير يتضمن وقائع وأدلة ووثائق في تنفيذ غارات وهجمات على الأهالي المسالمين والمنشآت المدنية لدى مناطق غير خاصة بمنطقة الحرب باستخدام الصواريخ الباليستية والقنابل العنقودية والقذائف الفوسفورية.

    واوضح وكيلوف أن التقرير يحتوي على وقائع وأدلة موثقة على استخدام القنابل الفوسفورية في اراضي محافظة ترتر وحصلنا على تقارير وشهادات طبية بشأن تأثيرها على الانسان وهذه القنابل محظورة نهائيا وفقا لاتفاقية جنيف وسائر الوثائق الخاصة بحظر مثل هذه الاسلحة والذخائر. وفي نهاية المطاف قد خلف استخدام هذه الاسلحة خسائر وخيمة للغاية وسمم الاهالي المسالمين تسميما جماعيا. واستخدمت الاسلحة المحظورة في مدينة كنجة ومحافظات بردع حتى أغداش وبيلقان مما ادى الى مقتل 93 مسالما واصابة 404 آخر بجروح خطيرة.

    واضاف أن التقرير يشمل على اسماء القتلى والجرحى وكذلك المتضررين مفيدا أن الضحايا بينهم أطفال ومسنون ونساء وشباب من جميع الفئات السنية من الاهالي المسالمين ونستعد لمساعدة المتضررين لرفع دعاوى انفرادية لدى محكمة العدل الدولية ومحكمة اوروبا ولهم الحق في الطلب بتعويضات وذلك وفقا للقانون الانساني الدولي.

    AZERTAG.AZ :عرض تقرير حول استخدام الاسلحة المحظورة ضد أهالي أذربيجان المسالمين
    مركز المفوض القانوني يستعد لمساعدة المسالمين المتضررين لرفع دعاوى لدى محكمة العدل الدولية
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    عرض تقرير حول استخدام الاسلحة المحظورة ضد أهالي أذربيجان المسالمين مركز المفوض القانوني يستعد لمساعدة المسالمين المتضررين لرفع دعاوى لدى محكمة العدل الدولية