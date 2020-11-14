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    زاخاروفا: تعمل روسيا عملا وثيقا مع أذربيجان للحصول على صفة مراقب لدى حركة عدم الانحياز

    ١٤.١١.٢٠٢٠ [٠٠:١٦]

    موسكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

    قالت ماريا زاخاروفا إن نيويورك تستضيف 3-4 ديسمبر اجتماع الجمعية العامة الخاصة الـ31 للامم المتحدة في عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمبادرة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بصفته رئيسا لحركة عدم الانحياز مفيدة أن روسيا كانت من بادئ ذي بدء تؤيد بفكرة شريكها في رابطة الدول المستقلة.

    أفادت أذرتاج عن زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها في مؤتمر صحفي عقدته في موسكو اليوم إن روسيا تنظر الى هذا الاجتماع كخطوة هامة من حيث موقف من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكذلك كتصديق على دور رائد للامم المتحدة في توفيق رد عالمي على الجائحة.

    واضافت أن مسألة حصول روسيا على صفة مراقب لدى حركة عدم الانحياز تخضع حاليا للتحقيق مع أذربيجان بالتنسيق الوثيق بصفتها رئيسا حاليا للمنظمة مضيفة أن مواقف البلاد الاعضاء لدى المنظمة تتقارب أو تنطبق مع مواقف روسيا من غالبية المسائل المدرجة في الاجندة الدولية مما يمهد ظروفا ملائمة لاجل رفع صفة روسيا في هذه الخلفية.

    AZERTAG.AZ :زاخاروفا: تعمل روسيا عملا وثيقا مع أذربيجان للحصول على صفة مراقب لدى حركة عدم الانحياز
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    زاخاروفا: تعمل روسيا عملا وثيقا مع أذربيجان للحصول على صفة مراقب لدى حركة عدم الانحياز