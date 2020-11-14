فرق العمل تباشر فعاليات رامية الى تقييم خسائر عدوان أرمينيا على أذربيجان منذ 27 سبتمبر وإزالتها تأسيس 3 فرق عمل لمقاطعة ترتر لسعة نطاق الخسائر

باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

قال مجلس الوزراء في بيان إن اللجنة الخاصة بتقييم خسائر عدوان أرمينيا الحربية على أذربيجان منذ 27 سبتمبر 2020م أسست 3 فرق رئيسية.

أفادت أذرتاج عن الناطق باسم مجلس الوزراء ابراهيم محمدوف قوله في مؤتمر صحفي إن الفرق الثلاثة الرئيسية هي فرق التنسيق في جهاز مجلس الوزراء وقيادة المجالات ذات الصلة ومندوبي الهياكل الحكومية ذات الصلة.

واوضح محمدوف أن اللجنة أسست عموما 11 فريق عمل للعمل في مقاطعات أغدام واغجابدي وبيلقان وبردع وترتر وفضولي وجبرائيل وجورانبوي ونفطالان ومدينتي كنجة ومنكجوير مفيدا أنها اسست 3 فرق عمل لمقاطعة ترتر لسعة الخسائر الكبيرة فيها.

وقال أن فرق العمل مكلفة بعرض اقتراحاتها بحجم الاموال المطلوبة من اجل ازالة عواقب الخسائر واصلاح المنشآت بالكامل وتنفيذ اعمال الانشاء والبناء حتى 10 ديسمبر عام 2020م.

كما كلفت اللجنة كلا من وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركة أذر صو لامداد المياه للشرب وشركة اذر اينيرجي للطاقة وشركة اذر ايشيق لتوزيع الطاقة الكهربائية والوكالة الحكومية للطرق البرية بتقييم الخسائر في البنى التحتية ذات الصلة وعرض مقترحات بحجم الاموال المطلوبة لازالتها حتى 1 ديسمبر 2020م.

يذكر أن عدوان أرمينيا الحربية منذ 27 سبتمبر 2020م الحق أضرارا كبيرة وخسائر هائلة بحوالي 3700 منشأة سكنية وغير سكنية خاصة وعامة كانت.

وتجلب اللجنة شركات التقييم الخاصة فيما تعمل وزارة الخارجية على جلب شركات اجنبية للتقييم.