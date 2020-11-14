  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مساعد الرئيس: طلقات قوات أرمينيا الاحتلالية ألحقت أضرارا هائلة بالبنية التحتية المدنية في أذربيجان
    أرمينيا اطلقت اكثر من 30 الف قذيفة على المنشآت المدنية

    ١٤.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٣٧]

    باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

    قال حكمت حاجييف إن استهداف قوات أرمينيا الاحتلالية منذ 27 سبتمبر العام الحالي الأهالي المسالمين والمنشآت المدنية بالطلقات النارية من مختلف الاسلحة كبيرة العيار والصواريخ والمدافع وقاذفات الهاون والقنابل قد ألحق أضرارا هائلة بالبنية التحتية المدنية في أذربيجان.

    أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي عقده في 13 نوفمبر في مسائل تقييم الخسائر الملحقة بمواطني أذربيجان من قبل الارمن الغزاة خلال الحرب الوطنية إن قوات أرمينيا الاحتلالية اطلقت متعمدا اكثر من 30 الف قذيفة على المنشآت المدنية في أذربيجان.

    AZERTAG.AZ : مساعد الرئيس: طلقات قوات أرمينيا الاحتلالية ألحقت أضرارا هائلة بالبنية التحتية المدنية في أذربيجان
    أرمينيا اطلقت اكثر من 30 الف قذيفة على المنشآت المدنية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١١.٢٠٢٠ [٠١:٣٠]
    مساعد الرئيس: أرقام الخسائر جراء عدوان أرمينيا تعرض على المجتمع الدولي
    ستقيّم الخسائر العامة منذ 30 سنة جراء عدوان أرمينيا العسكرية على حدة
    ١٤.١١.٢٠٢٠ [٠١:٠٨]
    مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني ووزير الدولة البريطاني للجوار الاوروبي
    ١٤.١١.٢٠٢٠ [٠٠:١٨]
    فرق العمل تباشر فعاليات رامية الى تقييم خسائر عدوان أرمينيا على أذربيجان منذ 27 سبتمبر وإزالتها
    تأسيس 3 فرق عمل لمقاطعة ترتر لسعة نطاق الخسائر
    ١٤.١١.٢٠٢٠ [٠٠:١٦]
    زاخاروفا: تعمل روسيا عملا وثيقا مع أذربيجان للحصول على صفة مراقب لدى حركة عدم الانحياز
    مساعد الرئيس: طلقات قوات أرمينيا الاحتلالية ألحقت أضرارا هائلة بالبنية التحتية المدنية في أذربيجان أرمينيا اطلقت اكثر من 30 الف قذيفة على المنشآت المدنية