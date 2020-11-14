مساعد الرئيس: طلقات قوات أرمينيا الاحتلالية ألحقت أضرارا هائلة بالبنية التحتية المدنية في أذربيجان أرمينيا اطلقت اكثر من 30 الف قذيفة على المنشآت المدنية

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن استهداف قوات أرمينيا الاحتلالية منذ 27 سبتمبر العام الحالي الأهالي المسالمين والمنشآت المدنية بالطلقات النارية من مختلف الاسلحة كبيرة العيار والصواريخ والمدافع وقاذفات الهاون والقنابل قد ألحق أضرارا هائلة بالبنية التحتية المدنية في أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي عقده في 13 نوفمبر في مسائل تقييم الخسائر الملحقة بمواطني أذربيجان من قبل الارمن الغزاة خلال الحرب الوطنية إن قوات أرمينيا الاحتلالية اطلقت متعمدا اكثر من 30 الف قذيفة على المنشآت المدنية في أذربيجان.