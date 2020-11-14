مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني ووزير الدولة البريطاني للجوار الاوروبي

اكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية في 13 نوفمبر بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الجوار الأوروبي والأمريكتين في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة وندي مورتون.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا وجهات نظر حول الاوضاع الحالية في المنطقة والبيان ثلاثي الاطراف الموقع عليه في 10 نوفمبر بشأن وقف اطلاق النار التام والعمليات الحربية.

وبحث الجانبان كذلك مسائل اخراج قوات أرمينيا المسلحة من المحافظات المجاورة لمنطقة قراباغ الأذربيجانية وعودة اللاجئين الى مسقط رؤوسهم والتبادل الانساني بين الطرفين وفتح جميع الاتصالات وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي.

ورحب الوزير مورتون بتوقيع البيان ثلاثي الاطراف الذي اعلن عن وقف اطلاق النار والعمليات الحربية كلها في المنطقة. واكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقية.

واضاف الوزير البريطاني انه من المهم ايضا تخصيص الطرفين اهتماما للمسائل الانسانية.

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