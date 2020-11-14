تبيليسي، 14 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 3504 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 76 ألف و658 شخص. قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 669 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 58674 مصاب من الوباء.

AZERTAG.AZ : أكثر من 76 ألف مصاب بكورونا في جورجيا

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