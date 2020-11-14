ارتفاع حالات الاصابة والوفاة من كوفيد 19 في أرمينيا من جديد

تبليسي، 14 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ارتفع حالات الاصابة والوفاة الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد 19) في أرمينيا بشكل حاد.

قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ارتفعت في البلد بواقع 1703 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 115 ألف و855 شخص.

يذكر أن أرمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 1738 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويخضع حاليا 39 ألفا و564 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

وتحتل أرمينيا المرتبة الأولى في رابطة الدول المستقلة من حيث عدد الإصابات لكل مائة ألف شخص.