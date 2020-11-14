تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرية قولبورت بمحافظة لاتشين المحررة من العدو (فيديو)
AzerTAg.az
١٤.١١.٢٠٢٠ [١٦:٠٥]
باكو، 14 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية قولبورت في محافظة لاتشين المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة.
تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن هذه القرية المحررة من العدو.
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16053505915130635927.mp4
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