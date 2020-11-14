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    أذربيجان: تسجيل 1849 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1048 حالة شفاء ووفاة 19 شخصا

    ١٤.١١.٢٠٢٠ [١٦:١٨]

    باكو، 14 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أصيب 1849 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1048 شخص من هذا المرض وتوفي 19 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 73 ألفا و429 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 54 الفا و49 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 946 مريض ويستمر علاج 18434 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و502 ألف و707 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1849 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1048 حالة شفاء ووفاة 19 شخصا
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