مؤسسة حيدر علييف تنجز ترميم النحت البارز "لقاء البابا ليو الاول مع أتيلا امبراطور الهون" في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

انجزت مؤسسة حيدر علييف اعمال ترميم النحت البارز "لقاء البابا ليو الاول مع أتيلا امبراطور الهون" في بازيليكا كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المؤسسة ان المشروع نفذ بناء على المعاهدة الموقعة بينها وبين كنيسة القديس بطرس في شهر فبراير عام 2019.

يذكر ان الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا تعرفا على بازيليكا كنيسة القديس بطرس التي يوجد فيها هذا النحت البارز ايضا اثناء زيارتهما الى الفاتيكان في 22 فبراير لهذا العام. هذا المعبد من أشهر نماذج النهضة الايطالية. بازيليكا القديس بطرس مزار شهير. ينظم بابا الفاتيكان عدة حفلات قداس خلال عام في البازيليكا او في ميدان القديس بطرس الواقع امامها.

يشيد الكرسي الرسولي بالمشاريع المنفذة من قبل مؤسسة حيدر علييف. تظهر هذه الاعمال اسهامات مؤسسة حيدر علييف في تعزيز القيم البشرية في العالم. مع هذا، تظهر هذه المشاريع احترام بلدنا لآثار الاديان المختلفة واماكنه المقدسة وتعزز مكانة اذربيجان في العالم في اقامة الحوار بين الاديان وصداقتها لقيم التعدد الثقافي.