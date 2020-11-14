تاييد تال من وزارة الخارجية الماليزية بسلامة اراضي أذربيجان

كوالا لمبر، 14 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت وزارة الخارجية الماليزية بيانا تعبر فيه عن التأييد بالبيان الثلاثي الموقع عليه من قبل رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس الوزراء الارميني.

أفادت أذرتاج أن الوثيقة الصادرة في 13 نوفمبر تعرب عن الامتنان من وقف القتالات في قراباغ.

وعلق سفير أذربيجان في ماليزيا غالي الله وردييف على البيان قائلا إن حكومة ماليزيا عرضت مرة اخرى على المجتمع الدولي أنها تؤيد بالحق والعدالة ومواصلتها دعمها الحاسم منذ السنوات الطويلة لوحدة اراضي أذربيجان. واضاف السفير الله وردييف أن "موقفا لا مواربة فيه ولا لبس لشعب ماليزيا الصديق والاخوي من قضية وحدة اراضي بلدنا يستحق التقدير والثناء. ونرحب بهذا الدعم. كما معلوم أن شعب ماليزيا قد اعرب على مستوى الحكومة والهيئة التشريعية عن موقف من الاستفزازات العسكرية المرتكمبة من قبل أرمينيا من قبل ايضا وذلك أن وزارة الخارجية الماليزية اصدرت بيانا على الفور عقب بدء قوات الاحتلال الارميني اعمال العدوان والاعتداء التالية ضد البلد في 27 سبتمبر عبر عن تأييدها بسلامة اراضي أذربيجان. كما أن فريق الصداقة البرلمانية الماليزية الأذربيجانية تبنى في 1 اكتوبر بيانا يستنكر بشدة استفزاز أرمينيا العسكري ضد أذربيجان. "

يذكر أن ماليزيا كانت احدى الدول المبادرة باتخاذ قرار باسم "الاوضاع في الاراضي المحتلة الأذربيجانية" من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة في 14 مارس عام 2008م.