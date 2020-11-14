مركز شوشا التاريخي يستحق أن يعلن كموقع التراث العالمي

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

بدأت وزارة الثقافة العمل على إعداد ملف الترشيح لإدراج المركز التاريخي لمدينة شوشا التي تعد مهد الثقافة الأذربيجانية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

تفيد أذرتاج أن إدراج محمية شوشا التاريخية والمعمارية التي تأسست عام 1977 بمبادرة من الزعيم العظيم حيدر علييف في القائمة الاولية لليونسكو للتراث العالمي في عام 2001 هي إحدى الخطوات المهمة المتخذة في هذا الاتجاه.

من بين المعالم الأثرية المدرجة في محمية شوشا التاريخية والمعمارية هي مسجدا جوهر أغا الأعلى والأسفل ومنزل بنت الأمير ناتوان وقصر أمير قره باغ ومقبرة الشاعر واقف ومنزل ميرزا صلاح بيك زوهراببيكوف وتلول شوشا ومعسكر كهف شوشا وقلعة شوشا وغيرها. كان هناك 549 مبنى أثري وألف و203 متر من الشوارع المعبدة، و17 ينبوعاً في الأحياء و17 مسجداً و6 مبان لمبيت القوافل و3 أتربة ومدرستان وقصران وجدران القلعة في شوشا. تقوم الوزارة حالياً بدراسة أوضاع هذه المعالم التاريخية والمعمارية.

تستند قائمة التراث الثقافي العالمي إلى اتفاقية اليونسكو لعام 1972 بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي. تحدد الاتفاقية نوع المواقع الطبيعية أو الثقافية التي سيتم إدراجها في قائمة التراث العالمي واعتبار المعالم والمواقع ذات القيمة العالمية الاستثنائية مستحقة للإعلان عنها كتراث عالمي.

تشمل القائمة المعالم من أذربيجان مثل "إيشيري شهر مع قصر شيروان شاه وبرج العذراء" و"المشهد الثقافي لفن غوبوستان الصخري" و"المركز التاريخي لشاكي مع قصر الأمير".