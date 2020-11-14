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    سياسة


    مشاركة أذربيجان في منتدى التعاون الثاني لتحالف المحيط الهادئ

    ١٤.١١.٢٠٢٠ [١٩:٤٨]

    باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

    عُقد المنتدى الافتراضي الثاني للتعاون بين دول المحيط الهادئ.

    وأبلغ المكتب الصحفي لوزارة الخارجية وكالة أذرتاج أن أذربيجان التي لها صفة المراقب في التحالف شاركت في المنتدى الثاني.

    وفي حديثه في الجلسة العامة للمنتدى، أشار السفير فوق العادة والمفوض لوزارة الخارجية إيلشاد إسكندروف إلى أنه مع تحرير أراضينا المحتلة منذ ما يقارب من 30 عاماً عادت منطقة قره باغ الأذربيجانية إلى نظام العلاقات الاقتصادية والثقافية العالمية.

    وأشير إلى أن تحرير شوشا وهي العاصمة الثقافية لقره باغ ولؤلؤة القوقاز الثقافية والعاصمة الثقافية لأذربيجان والتي ألهمت كتابة أول أوبرا في الشرق الإسلامي، سيساهم بشكل كبير في تنمية السياحة الإقليمية.

    تم إطلاع المشاركين في المنتدى على أهمية التراث متعدد الثقافات في مجال السياحة والقيم الغنية والتراث الثقافي لأذربيجان في هذا الصدد. أشار إيلشاد إسكندروف إلى أن أذربيجان تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال وتتم حماية جميع المعالم التاريخية والثقافية وترميمها في بلدنا، بغض النظر عن الانتماء الديني والعرقي.

    وأشار المتحدث إلى دور صناعة السياحة والثقافة في استعادة السلام وأعرب عن ثقته في أن أذربيجان التي لديها خبرة في هذا المجال ستعيد الأراضي المحررة إلى العلاقات الاقتصادية العالمية والخزانة الثقافية بعد أعمال الترميم اللازمة التي ستعمل على تعزيز السلام في المنطقة.

     

    AZERTAG.AZ :مشاركة أذربيجان في منتدى التعاون الثاني لتحالف المحيط الهادئ
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