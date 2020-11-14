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    سياسة


    تبادل جثث عدد من العسكريين الذين قتلوا في المعارك حول شوشا

    ١٤.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٣٥‎]

    باكو، 14 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم جمع جثث عدد من العسكريين الذين قتلوا في ساحة المعركة حول مدينة شوشا بوساطة ومشاركة قوات حفظ السلام الروسية المرابطة في منطقة قاراباغ لجمهورية أذربيجان.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع انه تم جمع جثث العسكريين الأرمن وتسليمها إلى الجانب الأرميني ضمن هذه الحملة الإنسانية.

    كما تم تسليم جثث ستة عسكريين أذربيجانيين استشهدوا في المعارك حول مدينة شوشا ضمن هذه الحملة.

    تم تنفيذ الحملة الإنسانية وفقًا للفقرة الثامنة من البيان الموقع من قبل رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس الاتحاد الروسي بتاريخ 10 نوفمبر عام 2020.

    نشكر وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي وشخصياً وزير الدفاع الجنرال سيرجي شويغو على تنظيم هذه الحملة الإنسانية.

    AZERTAG.AZ :تبادل جثث عدد من العسكريين الذين قتلوا في المعارك حول شوشا
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