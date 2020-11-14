تغير شعاري شركتي "بورصة غاز" و"قيصري غاز" الناشطتين تحت شعار سوكار في تركيا

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

شعلة سوكار التي تعكس عن مفهوم الخدمة ذات الجودة والمتجددة لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار تبهر في بورصة وقيصري ايضا وتستمر هذه العملية المنطلقة في شركتي "بورصة غاز" و"قيصري غاز" في شركات مجموعة سوكار في المراحل القادمة.

أفادت أذرتاج عن بيان سوكار أن الشركة الأذربيجانية التي تنشط في سوق تركيا باسم سوكار تركيا للطاقة اشترت شركات "بورصة غاز" و"قيصري غاز" و"أنرويس" و"ايه دبليو ايه اينرجي" و"ميلينيكوم" التي كانت تابعة لشركة قابضة ايه دبليو ايه تركيا وتواصل هذه الشركات فعالياتها تحت علم شركة سوكار تركيا للغاز الطبيعي والاستثمارات.