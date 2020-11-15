بيان مكتب الإعلام الرئاسي

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

اتصل رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين هاتفيا في 14 نوفمبر اليوم برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

وجرى خلال المكالمة الهاتفية بحث جوانب عملية لتنفيذ الاتفاقيات المثبتة في البيان الثلاثي حول قراباغ.

وعبر الطرفان عن ارتياحهما من الامتثال بنظام وقف اطلاق النار والاوضاع الهادئة بما فيه الكفاية عند خط التماس.

وذكر الرئيس الروسي خلال المكالمة الهاتفية أن المعابد والأديرة المسيحية تقع في المحافظات التي تستعاد الى جمهورية أذربيجان وفقا للبيان الثلاثي. واكد بهذا الصدد على ضرورة ضمان حماية تلك المعابد وفعالياتها.

وذكر الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان دولة كثيرة القوميات والطوائف الدينية ومن المضمون تماما هنا حقوق وحريات جميع الشعوب ومنتسبي جميع الأديان.

وتتم حماية المعابد الاسلامية والمسيحية القديمة الواقعة في اراضي أذربيجان من قبل الدولة.

وابلغ الرئيس إلهام علييف أن المعابد المسيحية الواقعة في الاراضي المستعادة الى أذربيجان وفقا للبيان الثلاثي سيحافظ عليها بما يليق به من قبل الدولة. والمسيحيون المقيمون في أذربيجان يتمكنون من الاستفادة من هذه المعابد.