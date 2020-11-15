وفاة المدير العام لوكالة الانباء البلغارية بفيروس كورونا
AzerTAg.az
١٥.١١.٢٠٢٠ [١٨:٣٥]
باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج
توفي المدير العام لوكالة الانباء البلغارية ماكسيم مينتشيف في عمر ناهز 68 عاما.
افادت اذرتاج ان وكالة الانباء البلغارية قالت في خبر نشرته ان سبب وفاته اصابته بفيروس كورونا.
تعرب رئاسة اذرتاج واسرة العاملين فيها عن حزنهم في هذا الخبر ويعربون عن مواساتهم لاقرباء ماكسيم مينتشيف وذويهم.
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