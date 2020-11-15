  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي

    ١٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٦]

    باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

    جرت اليوم مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الاذربيجانية ان الطرفين ناقشا خلالها اخر تطورات الاوضاع في المنطقة وسير تنفيذ البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر وتنفيذ العديد من المسائل ضمن الاتفاق بما فيها تنسيق العمل لتحقيق الفعاليات الانسانية.

    كما ناقش الوزيران المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١١.٢٠٢٠ [٢٣:١٦]
    سليل بناه علي خان مارتن جوانشيري يدعو الرئيس البولندي إلى دعم نضال أذربيجان العادل
    ١٤.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٥‎]
    أهالي أذربيجان طردوا قسرا وبلا رحمة من كلبجار عام 1993م بخلاف مغادرة الارمن اليوم آمنين – فيديو
    الأرمن يذهبون من كلبجار بما لهم وما ليس لهم حتى مقاعد المراحيض
    ١٤.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢١]
    خبير روسي: كان الاذربيجانيون هم المقيمون في أراض يغادرونها الأرمن
    وأذربيجان نصيرة السلام في قراباغ وأما قراباغ فهو أذربيجان!
    ١٤.١١.٢٠٢٠ [١٩:٤٨]
    مشاركة أذربيجان في منتدى التعاون الثاني لتحالف المحيط الهادئ
    اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي