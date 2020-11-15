اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

جرت اليوم مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الاذربيجانية ان الطرفين ناقشا خلالها اخر تطورات الاوضاع في المنطقة وسير تنفيذ البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر وتنفيذ العديد من المسائل ضمن الاتفاق بما فيها تنسيق العمل لتحقيق الفعاليات الانسانية.

كما ناقش الوزيران المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.