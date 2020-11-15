أذربيجان: تسجيل 2259 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1101 حالة شفاء ووفاة 19 شخصا

باكو، 15 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) أصيب 2259 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1101 شخص من هذا المرض وتوفي 21 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 75 ألفا و688 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 55 الفا و150 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 967 مريض ويستمر علاج 19571 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و516 ألف و84 فحص طبي.