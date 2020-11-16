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    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب فلبين

    ١٦.١١.٢٠٢٠ [١٢:٣٧]

    طوكيو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم فلبين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على بعد 20 كم من مدينة آراس - آسان وعلى عمق 66 كم تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب فلبين
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