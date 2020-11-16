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    3157 حالة اصابة بكورونا في جورجيا خلال يوم

    ١٦.١١.٢٠٢٠ [١٣:١١]

    تبيليسي، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 3157 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 82 ألف و835 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 733 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 65291 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :3157 حالة اصابة بكورونا في جورجيا خلال يوم
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