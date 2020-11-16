2497 أذربيجاني يعملون في شركة بي بي
AzerTAg.az
١٦.١١.٢٠٢٠ [١٣:٤٨]
باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
بلغ عدد العاملين من أذربيجان على أساس العقد المؤقت في شركة بي بي 2497 شخص في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الكوادر الوطنية الأذربيجانية شكلت 90 في المائة من العاملين المتخصصين في شركة بريتيش بتروليوم من منتصف عام 2018. أما نسبة العمال غير المتخصصين فيها فكانت 100 بالمئة من المواطنين المحليين. ستواصل بي بي جهودها للمشاركة عن كثب في مبادرات القطاعين العام والخاص لزيادة تحسين برامج التدريب والتطوير وتحسين السوق المحلية للكوادر العليا.
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