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    سياسة


    مقطع فيديو لقرية دومي بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ١٦.١١.٢٠٢٠ [١٤:١٠]

    باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية دومي بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1605515351264031427.mp4

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقرية دومي بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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