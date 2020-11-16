22778 اصابة بكورونا في روسيا خلال يوم

موسكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 22 الفا و778 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 1948603 إصابة.

افادت وكالة أذرتاج انه غادر 13864 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1453849 شخص.

وتم تسجيل 33489 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.