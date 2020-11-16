انار كريموف: جسرا خودافرين التاريخيان مستحقان لإدراجهما في قائمة التراث العالمي لليونسكو

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

جسرا خودافرين التاريخيان من ابرز النماذج للمدرسة المعمارية الاذربيجانية.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها النائب الاول لوزير الثقافة، القائم باعمال الوزير آنار كريموف في تصريحه الصحفي.

قال ان جسري خودافرين أثرين مستحقين للإدراج في قائمة التراث العالمي لليونسكو بكل معاييرهما. وأضاف "اننا بدأنا اجراءات إعداد ملف ترشيح. قبل كل شيء، يجب إدراج جسري خودافرين في القائمة الاولية لليونسكو. بعد ذلك، سنسعى الى إدراجهما في قائمة التراث العالمي بالتعاون مع جمهورية ايران الاسلامية بسبب تواجدهما في المنطقة الحدودية. هذا من المسائل المهمة بالنسبة لنا. لأن جسري خودافرين يعتبران من لآلي الفن المعماري الاذربيجاني".