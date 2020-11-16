تقييم اولي لأضرار الفاشيين الارمن بمحافظة بيلقان

بيلقان، 16 نوفمبر، أذرتاج

فريق العمل الموفد الى مناطق منكوبة في محافظة بيلقان تتفقد مناطق مدمرة ومتضررة بها لتقييم اولي للأضرار الملحقة من قبل قوات الاحتلال الارميني بالبيوت والمساكن والمنشآت المدنية والمرافق الاقتصادية.

أفادت أذرتاج أن اراضي محافظة بيلقان تعرضت للقصف الصاروخي والمدفعي من قبل الفاشيين الارمن رغم وقوعها على مسافة بعيدة عن خط الجبهة ما ادى مقتل شخصين مسالمين والى تدمير وهدم المنشآت العامة والبيوت والبنى التحتية.

وقال رئيس فريق العمل سمير شاه حسينلي إن معطيات متوفرة خلال اجراءات الفحص والتفتيش منذ 4 ايام تشير الى تضرر اكثر من 60 بيتا ومنشأة مدنية وبنية تحتية حيث تم تدمير شقتين اثنتين في المبنى السكني كثير الشقق و44 بيتا خاصا و11 مرفقا تجاريا بجانب أضرار كبير لدى روضة للاطفال وحديقة عامة ومبنى ادارة الضرائب وشاحنة وسيارة خفيفة اصبحت غير صالحة.

يواصل الفريق أعماله.