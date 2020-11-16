أذربيجان: تسجيل 1395 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و605 حالة شفاء ووفاة 18 شخصا
AzerTAg.az
١٦.١١.٢٠٢٠ [١٧:١٧]
باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
أصيب 1395 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 605 شخص من هذا المرض وتوفي 18 شخصا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 77 ألفا و83 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 55 الفا و755 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 985 مريض ويستمر علاج 20343 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و523 ألف و221 فحص طبي.
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