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    أقاليم


    مسجد شوشا مزود بالكهرباء

    ١٦.١١.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]

    باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    زودت شركة "آذرإشيق" المساهمة المفتوحة مسجد جوهر أغا في شوشا بالطاقة الكهربائية، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة.

    AZERTAG.AZ :مسجد شوشا مزود بالكهرباء
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    مسجد شوشا مزود بالكهرباء