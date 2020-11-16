مسجد شوشا مزود بالكهرباء
AzerTAg.az
١٦.١١.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]
باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
زودت شركة "آذرإشيق" المساهمة المفتوحة مسجد جوهر أغا في شوشا بالطاقة الكهربائية، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة.
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