باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) زودت شركة "آذرإشيق" المساهمة المفتوحة مسجد جوهر أغا في شوشا بالطاقة الكهربائية، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة.

AZERTAG.AZ : مسجد شوشا مزود بالكهرباء

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