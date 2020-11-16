  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    النيابة العامة: نتيجة للاستفزازات الأرمينية قتل 94 مدنيا وجرح 414 آخرين

    ١٦.١١.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]

    باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    قدمت النيابة العامة لجمهورية أذربيجان إحصاءات عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في الفترة من 27 سبتمبر إلى 16 نوفمبر نتيجة الاستفزازات الأرمينية.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي للنيابة العامة انه نتيجة قصف المناطق السكنية الاذربيجانية بالمدفعية الثقيلة ومنظومات الصواريخ من قبل القوات المسلحة الأرمينية قتل 94 مدنيا وجرح 414 آخرين. بالإضافة إلى ذلك، نتيجة القصف المكثف للمدفعية والصواريخ للجيش الأرميني دمر 3410 منزل و120 مبنى سكني و512 منشأة مدنية.

    AZERTAG.AZ :النيابة العامة: نتيجة للاستفزازات الأرمينية قتل 94 مدنيا وجرح 414 آخرين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٩:٠٢]
    أذربيجان: تسجيل 2259 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1101 حالة شفاء ووفاة 19 شخصا
    ١٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٨:٣٥‎]
    وفاة المدير العام لوكالة الانباء البلغارية بفيروس كورونا
    ١٤.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٢]
    رئيس فريق العمل: جميع القذائف المطلقة من قبل الارمن سقطت على المناطق السكنية والأراضي الزراعية
    ١٤.١١.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
    بدء تقييم الخسائر في مقاطعة ترتر
    النيابة العامة: نتيجة للاستفزازات الأرمينية قتل 94 مدنيا وجرح 414 آخرين