النيابة العامة: نتيجة للاستفزازات الأرمينية قتل 94 مدنيا وجرح 414 آخرين

باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

قدمت النيابة العامة لجمهورية أذربيجان إحصاءات عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في الفترة من 27 سبتمبر إلى 16 نوفمبر نتيجة الاستفزازات الأرمينية.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي للنيابة العامة انه نتيجة قصف المناطق السكنية الاذربيجانية بالمدفعية الثقيلة ومنظومات الصواريخ من قبل القوات المسلحة الأرمينية قتل 94 مدنيا وجرح 414 آخرين. بالإضافة إلى ذلك، نتيجة القصف المكثف للمدفعية والصواريخ للجيش الأرميني دمر 3410 منزل و120 مبنى سكني و512 منشأة مدنية.