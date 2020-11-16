  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس الوزراء الباكستاني: العالم يعترف بانتماء قراباغ الى اذربيجان

    ١٦.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]

    اسلام اباد، 16 نوفمبر، اذرتاج

    قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في حوار اجرته معه احدى القنوات التلفزيونية المحلية متناولا مسألة "رفرفة أعلام اذربيجان وتركيا وباكستان في كل انحاء اذربيجان وانتصار اذربيجان وتحرير اراضيها نتيجة الصراع الشديد للبلد الصديق" ان "القوات المسلحة الاذربيجانية قدمت مآثر مثالية. ليست قراباغ ارض متنازع عليها. يعترف العالم بانتماء قراباغ الى اذربيجان ويعترفها بارض أذربيجانية. حرر الاذربيجانيون اراضيهم التاريخية".

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الباكستاني: العالم يعترف بانتماء قراباغ الى اذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١١.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٤]
    حق الشعوب في تقرير المصير على الأرمن الذين يعيشون في منطقة قره باغ بأذربيجان من أحادي الجانب
    ١٦.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢٣]
    مسيرة بالسيارات في ميونيخ بمناسبة الانتصار في قره باغ
    ١٦.١١.٢٠٢٠ [١٩:٠١]
    مساعد الرئيس: توطين المدنيين في كلبجر بعد احتلالها غير قانوني تماما
    ١٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٦]
    اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي
    رئيس الوزراء الباكستاني: العالم يعترف بانتماء قراباغ الى اذربيجان