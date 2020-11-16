اسلام اباد، 16 نوفمبر، اذرتاج قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في حوار اجرته معه احدى القنوات التلفزيونية المحلية متناولا مسألة "رفرفة أعلام اذربيجان وتركيا وباكستان في كل انحاء اذربيجان وانتصار اذربيجان وتحرير اراضيها نتيجة الصراع الشديد للبلد الصديق" ان "القوات المسلحة الاذربيجانية قدمت مآثر مثالية. ليست قراباغ ارض متنازع عليها. يعترف العالم بانتماء قراباغ الى اذربيجان ويعترفها بارض أذربيجانية. حرر الاذربيجانيون اراضيهم التاريخية".

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الباكستاني: العالم يعترف بانتماء قراباغ الى اذربيجان

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