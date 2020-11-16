موظفو وزارة الثقافة يتفقدون حالة الآثار ميدانيا في الاراضي المحررة

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

تحويل المساجد من قبل الارمن الى حظائر خنازير عمل وحشي وهمجي.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها النائب الاول لوزير الثقافة والقائم باعمال الوزير انار كريموف.

اضاف ان بيوت العبادة يجب ان تُحترم على خلاف اشكالها. "للأسف، لم نر هذا الاحترام من الارمن. كانت حالة معابد ألبانيا القوقازية فضلا عن المساجد منهارة ومأساوية. كما تعرفون ان معبدا ألبانيا في هادروت كان في حالة سيئة وآيلة للانهيار. يدل هذا مرة اخرى على ان الارمن لا يحترمون لأية قيم بشرية عامة، يهملون قواعد القانون الدوي. سنشتغل بترميم آثارنا هذه"، حسبما قال كريموف.

اكد كريموف ان موظفي وزارة الثقافة يزورون الاراضي المحتلة لدراسة حالة هذه الآثار ميدانيا ويتم توثيقها. بعد جمع هذه الوقائع سيتم ارسالها الى المنظمات الدولية، الى جانب ذلك، سنشتغل بصيانة وترميم هذه الآثار. نريد جلب خبراء محليين واجانب الى هذا العمل ايضا.