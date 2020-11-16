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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مقاطعتي فضولي وجبرائيل بعد تحريرهما من الاحتلال الارميني

    ١٦.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٩]

    فضولي، جبرائيل، 16 نوفمبر، أذرتاج

    زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا في 16 نوفمبر اليوم مقاطعتي فضولي وجبرائيل ومدينتي فضولي وجبرائيل العاصمتين بعد تحريرهما من الاحتلال الارميني.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مقاطعتي فضولي وجبرائيل بعد تحريرهما من الاحتلال الارميني
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