فضولي، جبرائيل، 16 نوفمبر، أذرتاج زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا في 16 نوفمبر اليوم مقاطعتي فضولي وجبرائيل ومدينتي فضولي وجبرائيل العاصمتين بعد تحريرهما من الاحتلال الارميني.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مقاطعتي فضولي وجبرائيل بعد تحريرهما من الاحتلال الارميني

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