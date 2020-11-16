مسيرة بالسيارات في ميونيخ بمناسبة الانتصار في قره باغ

برلين، 16 نوفمبر، أذرتاج

نظم المركز الثقافي الأذربيجاني في ميونيخ بألمانيا مسيرة بالسيارات بمناسبة انتصار أذربيجان الكبير في قره باغ.

تفيد أذرتاج أن القافلة المزينة مرت بعلمي أذربيجان وتركيا عبر الساحات والشوارع المركزية بالمدينة. توقف المشاركون عدة مرات في مناطق مختلفة من المدينة و رددوا هتافات "عاشت أذربيجان!" و"عاشت الأخوة بين أذربيجان وتركيا وجورجيا!" و"لن يموت الشهداء ولن يقسم الوطن!" ، " قره باغ هي أذربيجان"!

وأعرب المتظاهرون عن شكرهم للقائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف وجيشنا المنتصر على منح شعبنا هذه الأيام السعيدة.