  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مسيرة بالسيارات في ميونيخ بمناسبة الانتصار في قره باغ

    ١٦.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢٣]

    برلين، 16 نوفمبر، أذرتاج

    نظم المركز الثقافي الأذربيجاني في ميونيخ بألمانيا مسيرة بالسيارات بمناسبة انتصار أذربيجان الكبير في قره باغ.

    تفيد أذرتاج أن القافلة المزينة مرت بعلمي أذربيجان وتركيا عبر الساحات والشوارع المركزية بالمدينة. توقف المشاركون عدة مرات في مناطق مختلفة من المدينة و رددوا هتافات "عاشت أذربيجان!" و"عاشت الأخوة بين أذربيجان وتركيا وجورجيا!" و"لن يموت الشهداء ولن يقسم الوطن!" ، " قره باغ هي أذربيجان"!

    وأعرب المتظاهرون عن شكرهم للقائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف وجيشنا المنتصر على منح شعبنا هذه الأيام السعيدة.

    AZERTAG.AZ :مسيرة بالسيارات في ميونيخ بمناسبة الانتصار في قره باغ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١١.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٤]
    حق الشعوب في تقرير المصير على الأرمن الذين يعيشون في منطقة قره باغ بأذربيجان من أحادي الجانب
    ١٦.١١.٢٠٢٠ [١٩:٠١]
    مساعد الرئيس: توطين المدنيين في كلبجر بعد احتلالها غير قانوني تماما
    ١٦.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
    رئيس الوزراء الباكستاني: العالم يعترف بانتماء قراباغ الى اذربيجان
    ١٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٦]
    اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي
    مسيرة بالسيارات في ميونيخ بمناسبة الانتصار في قره باغ