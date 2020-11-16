أعمال التطهير الآخر في خاشماز

خاشماز، 16 نوفمبر، ايلخان يوسفلي، أذرتاج تتخذ الإجراءات العاجلة في مقاطعة خاشماز للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

يفيد المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج أنه من أجل منع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة وزيادة فعالية الإجراءات الوقائية في هذا المجال يتم تنفيذ أعمال التطهير الأخرى على أساس الجدول الزمني الذي أعدته السلطة التنفيذية لمقاطعة خاشماز.

في 15 نوفمبر، تم تنفيذ أعمال التطهير الجماعي في شوارع وطرق وجادات خاشماز وحول المباني السكنية وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها الناس من أجل الوقاية من الأمراض المعدية.