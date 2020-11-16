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    انطلاق فعاليات هياكل محلية تالية لوزارة الطوارئ لدى المناطق المحررة من الاحتلال الارميني

    ١٦.١١.٢٠٢٠ [٢١:٤٨]

    قراباغ، 16 نوفمبر، أذرتاج

    تواصل وزارة الطوارئ الأذربيجانية تشكيل هياكل محلية لدى المناطق المحررة من الاحتلال الارميني وتنظيم فعالياتها.

    أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أن وحدات الحماية من الحريق الخاصة بمدينة شوشا ومقاطعات جبرائيل وزنكيلان وقبادلي باشرت فعالياتها بعد تجهيزها وتزويدها بجميع المعدات والاجهزة الضرورية لتنفيذ الخدمات بالمستوى العالية.

    يذكر أن الطوارئ قد اطلقت قبل ذلك فعاليات وحداتها للحماية من الحريق في مدينة فضولي وقصبة هادروت بمقاطعة خوجاوند بعد تحريرهما من الاحتلال الارميني.

    AZERTAG.AZ :انطلاق فعاليات هياكل محلية تالية لوزارة الطوارئ لدى المناطق المحررة من الاحتلال الارميني
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