حق الشعوب في تقرير المصير على الأرمن الذين يعيشون في منطقة قره باغ بأذربيجان من أحادي الجانب

لندن، 16 نوفمبر، أذرتاج

نشرت صحيفة التايمز (The Times) في عددها المؤرخ في 5 نوفمبر رسالة لمجموعة من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني تسعى إلى تشويه سياق الأحداث في تاريخ جنوب القوقاز والإضرار بسيادة مبدأ السلامة الإقليمية.

رداً على ذلك، بعث عضو آخر في مجلس اللوردات ولديه فهم أعمق لتاريخ المنطقة رسالة إلى صحيفة التايمز توضح أنه كان من المستحيل ببساطة تحديد مستقبل المنطقة على أساس تقرير المصير. وتنص الرسالة التي لم تنشرها الصحيفة للأسف على ما يلي:

"نحن لا نوافق على رسالة مجموعة من زملائنا من مجلس اللوردات نشرت في 5 نوفمبر. يجب ألا ننسى أن قره باغ هي أرض معترف بها دولياً لأذربيجان. أقرت أربعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي في عام 1993 (822 و853 و874 و884) بأن قره باغ جزء لا يتجزأ من أذربيجان. وطالبت هذه القرارات بانسحاب القوات الأرمينية من قره باغ ولم يتم تلبية هذا المطلب بعد.

لا يمكن تطبيق حق الشعوب في تقرير المصير على الأرمن الذين يعيشون في منطقة قره باغ لأذربيجان في شكل تصرف أحادي الجانب. عندما طالب الأرمن في المنطقة بالاستقلال عام 1992، كانت جمهورية أرمينيا التي تأسست عام 1991 موجودة بالفعل. لذلك، مارست أرمينيا حقها في تقرير المصير وبالتالي لا يمكنها إنشاء دولة أرمينية ثانية في أراضي أذربيجان المعترف بها دولياً.

يجب ألا ننسى أنه بعد إعلان الاستقلال من جانب واحد من قبل الأرمن الذين يعيشون في قره باغ اضطر مئات الآلاف من الأذربيجانيين إلى الفرار من الإقليم ولا يزالون يعيشون كنازحين.

والأهم من ذلك، تؤكد الصكوك الدولية (مثل الفصل 1 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 ووثيقة هلسنكي النهائية لعام 1975) على ألا يمكن تطبيق مطالب تقرير المصير في حالة تزامنه بالانتهاك الصارخ للمبادئ الرئيسية Jus Cogen للقانون الدولي، مثل حظر استخدام القوة ضد سيادة الدول وسلامة أراضيها.

ونعتقد أن هناك حاجة ماسة للسلام في المنطقة وإنهاء المعاناة ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه من خلال مبدأ تقرير المصير ".

وقع الرسالة اللورد شيخ واللورد بروس واللورد إيفانز والبارونة أودين والبارونة حسين إيسه.