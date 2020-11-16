عرض الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للأراضي المحررة لأذربيجان في "موسيعاد-إيكسبو-2020

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

سيتم عرض الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للأراضي المحررة في أذربيجان في معرض "موسيعاد-إيكسبو-2020" ( MUSIAD Expo 2020) الذي سيعقد في اسطنبول في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر والذي ينظمه اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا(MUSIAD).

صرحت وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (SMBDA) لوكالة أذرتاج أن بلدنا سيكون ممثلاً في المعرض الدولي بمنصة "قره باغ هي أذربيجان". تم تصميم الجناح على شكل مسجد يوخاري جوهرآغا في شوشا، لؤلؤة قره باغ. الغرض من المشاركة في المعرض هو إطلاع المستثمرين الأتراك والأجانب على الموارد الجوفية والسطحية الغنية والمعادن والإمكانيات السياحية والتراث الثقافي للمناطق المحررة في أذربيجان لجذب المستثمرين الأجانب إلى أعمال البناء والترميم واسعة النطاق وممارسة الأعمال في هذه المناطق.

سيضم جناح "قره باغ هي أذربيجان" مواد مصورة ومقاطع فيديو تعكس التراث الثقافي والفرص الاقتصادية والاستثمارية للمناطق المحررة، بالإضافة إلى معلومات عن الإمكانات الصناعية للبلاد والمنتجات التنافسية.

من الجدير بالذكر أنه يتوخى عرض منتجات الشركات من أكثر من 80 دولة في معرض MUSIAD Expo 2020، حيث سيعقد عدد من الفعاليات داخل المعرض، بما في ذلك منتدى الأعمال الدولي والاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال وغيرهم.