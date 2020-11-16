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    سياسة


    تنظيم مسيرة الدعم لأذربيجان في العراق

    ١٦.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٢٣]

    كركوك، 16 نوفمبر، أذرتاج

    احتفلت المنظمات الشبابية العاملة في محافظة كركوك العراقية بانتصار أذربيجان.

    تفيد أذرتاج أنه بعد تحرير قره باغ من قبل الجيش الأذربيجاني، نظم الشباب مسيرة دعماً لأذربيجان في وسط كركوك.

    رُددت شعارات وهتافات مثل "تحيا أذربيجان الشقيقة!" و"النصر سعيد لشعب أذربيجان!".

    AZERTAG.AZ :تنظيم مسيرة الدعم لأذربيجان في العراق
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