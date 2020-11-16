خالد الحمر: قطر تدعم دائما سيادة اذربيجان ووحدة اراضيها

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

التقى السفير الاذربيجاني في دولة قطر رشاد اسماعيلوف مع مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية القطرية خالد بن إبراهيم عبدالرحمن الحمر.

افادت وكالة أذرتاج ان السفير قدم في اللقاء معلومات مفصلة عن النصر المجيد الذي اكتسبته اذربيجان في الحرب الوطنية وكذلك البيان الثلاثي المشترك.

بدوره بلّغ مدير إدارة الشئون الآسيوية بوزارة الخارجية القطرية تهانيه بمناسبة اعادة اذربيجان وحدة اراضيها. قال ان قطر تدعم دائما سيادة اذربيجان ووحدة اراضيها.

تناول السفير اسماعيلوف في حديثه نشاط قناة "الجزيرة" التلفزيونية خلال الفترة الماضية، مشيرا الى انها زودت متفرجيها بمعلومات عن اسباب النزاع وموقف اذربيجان العادل.

كما اجري اثناء الحديث تبادل الآراء حول تنظيم اجتماع قادم للجنة الاذربيجانية القطرية المشتركة خلال عام 2021 وحول المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.