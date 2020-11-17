  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي

    ١٧.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٤٨]

    باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج

    جرت في 16 نوفمبر مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا وجهات نظر حول الاوضاع الاخيرة في المنطقة ومن جملتها تنفيذ البيان الثلاثي وعدد من المسائل المنبثقة عنه وكذلك معالجة المسائل الانسانية.

    وبحث الطرفان سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك ايضا.

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٤٢]
    خالد الحمر: قطر تدعم دائما سيادة اذربيجان ووحدة اراضيها
    ١٦.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٢٣]
    تنظيم مسيرة الدعم لأذربيجان في العراق
    ١٦.١١.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٤]
    حق الشعوب في تقرير المصير على الأرمن الذين يعيشون في منطقة قره باغ بأذربيجان من أحادي الجانب
    ١٦.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢٣]
    مسيرة بالسيارات في ميونيخ بمناسبة الانتصار في قره باغ
    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي