مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي

باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج

جرت في 16 نوفمبر مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا وجهات نظر حول الاوضاع الاخيرة في المنطقة ومن جملتها تنفيذ البيان الثلاثي وعدد من المسائل المنبثقة عنه وكذلك معالجة المسائل الانسانية.

وبحث الطرفان سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك ايضا.