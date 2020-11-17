الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بوقف الأعمال العدائية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا

باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالإعلان عن وقف الأعمال العدائية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا في الأراضي المحتلة بمنطقة ناغورني كاراباخ الأذربيجانية.

وقد دأبت الأمانة العامة على دعم حل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا تمشياً مع القرارات والمقررات ذات الصلة التي صدرت عن منظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي.

وإذ تجدد الأمانة العامة للمنظمة تضامنها مع جمهورية أذربيجان فإنها تتوقع أن تنسحب القوات المسلحة الأرمينية بشكل كامل وغير مشروط من الأراضي الأذربيجانية المحتلة المتبقية على أساس احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دوليًا.