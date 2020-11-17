التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 6.5 مليون دولار

رسالة توضيحية لمجموعة من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني إلى "التايمز" حول اولوية مبدأ وحدة الأراضي

لا يمكن تطبيق حق الشعوب في تقرير المصير على الأرمن الذين يعيشون في منطقة قره باغ بأذربيجان من أحادي الجانب