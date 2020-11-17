  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 6.5 مليون دولار

    ١٧.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:١٥‎]

    كيشيناو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا من 6.5 ملايين دولار خلال أشهر يناير – أكتوبر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب إحصاءات مولدوفا الحكومي أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من مولدوفا تجاوزت 2.8 مليون دولار فيما صدرت من أذربيجان إلى مولدوفا المنتجات البالغة قيمتها 3.7 ملايين دولار.

    AZERTAG.AZ :التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 6.5 مليون دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٠١]
    عرض الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للأراضي المحررة لأذربيجان في "موسيعاد-إيكسبو-2020
    ١٣.١١.٢٠٢٠ [١٣:٠١]
    أذربيجان تصدر منتجات إلى 107 دولة خلال 9 أشهر
    ١٣.١١.٢٠٢٠ [٠١:٠٧]
    وزير التجارة: شركات تركية مهتمة بالمشاركة في مشاريع البناء والانشاء في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني
    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٢:٢٥‎]
    وقار بيرموف: سيكون لتشغيل الممر بين أذربيجان ونخشيفان فوائد اقتصادية لبلدنا
    التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 6.5 مليون دولار