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    إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة

    ١٧.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم تصدير 87.7 الف طن من الكيروسين بقيمة 46.2 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 627.7 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 154.8 مليون دولار وأكثر من 25.6 ألف طن من الغاز المسال بقيمة 3.2 مليون دولار و103.9 الف طن من فحم الكوك النفطي بقيمة 6.7 ملايين دولار هذه الفترة.

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