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    الرئيس إلهام علييف: يضع اليوم حجر الأساس لطريق فضولي - شوشا. يقودنا هذا الطريق إلى مدينة شوشا - تاج قاراباغ

    ١٧.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٨]

    باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    اليوم هو يوم مهم وتأريخي للغاية في حياة بلدنا. يضع اليوم حجر الأساس للطريق السريع بين فضولي – شوشا. أهنئ من صميم القلب كل شعب أذربيجان بهذه المناسبة. هذا الطريق مهم جدا. لأن هذا الطريق يقودنا إلى مدينة شوشا - تاج قاراباغ، حسبما أفادته وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى المظفر إلهام علييف في حفل وضع حجر الأساس للطريق السريع.

    قال الرئيس إلهام علييف: "تم بناء العديد من الطرق في بلدنا في السنوات الأخيرة. أستطيع أن أقول إنه تم بناء أكثر من 16 ألف كيلومتر من الطرق منذ عام 2004 وهذه الطرق عالية الجودة. وفقًا لهذا المؤشر، تعد أذربيجان واحدة من الدول الرائدة في العالم. ولكن هذا الطريق له أهمية خاصة. كما قلت، هذا الطريق يقودنا إلى شوشا. وفي نفس الوقت، هذا هو أول مشروع يتم تنفيذه في الأراضي المحررة".

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: يضع اليوم حجر الأساس لطريق فضولي - شوشا. يقودنا هذا الطريق إلى مدينة شوشا - تاج قاراباغ
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    الرئيس إلهام علييف: يضع اليوم حجر الأساس لطريق فضولي - شوشا. يقودنا هذا الطريق إلى مدينة شوشا - تاج قاراباغ