  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تصدر النفط بقيمة 6.3 مليار دولار في ثلاثة أرباع

    ١٧.١١.٢٠٢٠ [١٦:٣٢]

    باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    بحسب شركة سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية، صدرت البلاد 21 مليون و506.5 ألف طن من النفط الخام في الفترة من يناير إلى سبتمبر.

    وبلغت قيمة النفط المشحون 6 مليارات و349.8 مليون دولار، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر النفط بقيمة 6.3 مليار دولار في ثلاثة أرباع
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٠]
    إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة
    ١٦.١١.٢٠٢٠ [١٣:٤٨]
    2497 أذربيجاني يعملون في شركة بي بي
    ١٦.١١.٢٠٢٠ [١٢:١٤]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ١٤.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٤٩]
    تغير شعاري شركتي "بورصة غاز" و"قيصري غاز" الناشطتين تحت شعار سوكار في تركيا
    أذربيجان تصدر النفط بقيمة 6.3 مليار دولار في ثلاثة أرباع