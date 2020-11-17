أذربيجان تصدر النفط بقيمة 6.3 مليار دولار في ثلاثة أرباع
AzerTAg.az
١٧.١١.٢٠٢٠ [١٦:٣٢]
باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
بحسب شركة سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية، صدرت البلاد 21 مليون و506.5 ألف طن من النفط الخام في الفترة من يناير إلى سبتمبر.
وبلغت قيمة النفط المشحون 6 مليارات و349.8 مليون دولار، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.
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