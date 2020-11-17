أذربيجان: تسجيل 2075 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1139 حالة شفاء ووفاة 20 شخصا

باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أصيب 2075 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1139 شخص من هذا المرض وتوفي 20 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 79 ألفا و158 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 56 الفا و894 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 1005 مريض ويستمر علاج 21259 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و536 ألف و434 فحص طبي.