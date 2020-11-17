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    حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس أكثر من 252 مليون دولار

    ١٧.١١.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٨]

    مينسك، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    بلغ حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس 252 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية البيلاروسية أن قيمة الواردات من بيلاروس إلى بلدنا بلغت 91.4 مليون دولار وبلغت قيمة الصادرات من أذربيجان إلى هذا البلد 161 مليون دولار خلال تلك الفترة.

    يذكر أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس بلغ 227 مليون دولار خلال عام 2019، الأمر الذي ارتفع حوالي 23 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.

    AZERTAG.AZ :حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس أكثر من 252 مليون دولار
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