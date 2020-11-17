خط باكو – تبيليسي – جيهان ينقل 23.2 مليون طن من النفط خلال العام الجاري

باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

صدر 29 مليونا و288.9 ألف طن من النفط الخام عبر خط أنبوب النفط التصديري الرئيسي باكو – تبيليسي – جيهان خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تنفيذ 79.3 في المائة من النقل عبر خط أنابيب النفط التصديري الرئيسي باكو - تبيليسي - جيهان ونقل 23 مليونا و240.2 ألف طن من النفط خلال عشرة أشهر. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم نقل 3 ملايين و324 ألف طن من النفط العابر.