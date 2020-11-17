تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 2.1 مليار دولار في تسعة أشهر
AzerTAg.az
١٧.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢١]
باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
بحسب شركة سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية، تم تصدير9 مليارات و764.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى سبتمبر.
وبلغت قيمة الغاز الطبيعي مليارين و126.8 مليون دولار، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.
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